Savaşkan İskefli: Manuel vites tarih oluyor

Otomatik şanzımanlar insanlardan daha hızlı vites değiştirebiliyor, ayrıca daha fazla vites dişlisine sahip olarak ya da sürekli değişken oranlı şanzıman gibi sistemlerle hem yakıt tasarrufu hem de yüksek performansa katkı sağlıyor.

Lüks otomobil üreticileri artık manuel şanzımanlı model ya üretmiyor ya da sınırlı sayıda oldukça az üretiyor.

Elektrik motorlu modellerin de katkısı ile manuel vites tarih oluyor.

Türkiye’de 2024 yılının ilk üç ayında sıfır otomobil satışları da bunu doğruluyor. Bu süreçte Türkiye’de satılan modellerin yüzde 89.3’ü otomatik şanzımanlı oldu.

Artık daha fazla manuel şanzımanda diretmemekte fayda var. Otomatik şanzımanlarla ilgili söylenebilecek negatif tek eleştiri bozulmaları durumunda manuele oranla yüksek maliyetleri. Ancak unutlmamalı ki direksiyon başına geçtiğinizde de kaza riski alıyorsunuz. Ayrıca özellikle uzun kullanımlar başta olmak üzere genel olarak sürücünün daha az efor sarf etmesi nedeniyle otomatik vitesli araçlarda kaza riski manuele oranla daha az.

Savaşkan İskefli’nin yazısı