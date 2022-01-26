Savaş anıtının üzerinde üstsüz poz veren kadın turist Venedik’ten kovuldu

Venedik’te bir kadın turist savaş anıtının önünde üstsüz poz verdiği için şehirden atıldı, ayrıca para cezası aldı.

Fotoğraf: Matte Nason

Çekya’dan geldiği belirtilen 30 yaşındaki kadının kıyafetlerini çıkarıp İtalyan savaş kahramanlarının anısına yapılan heykelin üzerine attığı ardından buz gibi lagüne girdiği belirtildi.

Söz konusu anıt faşizme karşı özgürlük savaşı verirken hayatlarını kaybeden İtalyan kadınlara adanmış bronz bir kadın heykeli.

Sudan çıktıktan sonra üstsüz şekilde heykelin önünde yatıp pozlar veren turistin 48 saat boyunca Venedik’e girişi yasaklandı ve 450 avro (6 bin 800 lira) ceza kesildi.

Venedik’te yaşayan Mario Nason oğluyla yürüyüş yaptığı sırada lagünde yüzen kadını gördüğünü anlattı: “Fotoğraf çeken iki kişiyi gördüm. Sonra lagünde yüzden kadını fark ettim. Dondurucu soğukta yüzdüğüne göre deli olmalı diye düşündüm. Sonra sudan çıktığı sırada yalnızca bikini altı giydiğini fark ettim. Erkek arkadaşı ve bir başka kadın daha iyi fotoğraf çekmek için bariyerin üstünden atlayarak anıtın üstüne çıktı. Kıyafetleri de sanki plajdaymış gibi anıtın üstüne atılmıştı.”