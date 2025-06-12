Şaşırtan keşif: Küçük yıldızın yörüngesinde dev gezegen

Bilim insanları küçük bir yıldızın yörüngesinde devasa bir gezegen keşfetti.

TOI-6894 adlı yıldız (önde). Fotoğraf: Warwick Üniversitesi/Mark Garlick

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu’nun (TESS) 91 binden fazla kırmızı cüce yıldıza dair verileri incelenirken ‘şaşırtıcı’ derecede büyük bir gezegen bulundu.

Independent‘in aktardığına göre gezegen, ‘TOI-6894’ adlı küçük bir yıldızın yörüngesinde keşfedildi.

Bulguları hakemli dergi Nature Astronomy’de yayınlanan çalışmaya göre Dünya’dan 238 ışık yılı uzaktaki yıldızın kütlesi Güneş’inkinin (1.989 × 10³⁰ kilogram) yaklaşık beşte biri kadar.

Bilim insanları böyle bir yıldızın Dünya veya Mars boyutunda bir gezegeni olması gerektiğini söylüyor. Ancak yörüngesindeki gezegen Satürn’den (Satürn’ün büyüklüğü yaklaşık 120 bin 536 kilometre) biraz büyük ve kütlesi (Satürn’ün kütlesi 5.68 × 10²⁶ kilogram) onun yarısı kadar.

Gezegene ‘TOI-6894b’ adı verildi.

‘Gezegen oluşum modellerini yeniden düşünmeliyiz’

Makalenin ortak yazarı Vincent Van Eylen “Bu bulgular, evrendeki en küçük yıldızların bile bazı durumlarda çok büyük gezegenler oluşturabileceğini gösteriyor. Bu da gezegen oluşumu modellerimizin bazılarını yeniden düşünmemizi gerektiriyor” dedi.

‘TOI-6894’, yörüngesinde dev bir gezegen bulunan yıldızlar arasında açık ara en düşük kütleye sahip olanı. Hatta rekorun önceki sahibi yıldızdan yüzde 60 daha az kütlesi var.

Warwick Üniversitesi’nden makalenin başyazarı Edward Bryant’sa şöyle konuştu: “Bu keşif, bu kadar küçük bir yıldızın nasıl bu kadar büyük bir gezegene ev sahipliği yapabildiği gibi bir soru ortaya atıyor ve bunun cevabını henüz bulamadık.”

Araştırmacılara göre ‘TOI-6894b’ ve yıldızının kütlesine bakıldığında burada başka bir süreç işlemiş olabilir. Bu nedenle gezegenin James Webb Uzay Teleskobu’yla daha yakından incelenmesi planlıyor.



