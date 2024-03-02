Şaşırtan karar: Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ‘görevi bırakıyor’

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür 31 Mart 2024’te ‘görevi bırakıyor.’ Önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenen karar şaşkınlıkla karşılandı.

53 yaşındaki Levent Kömür, başarılı genel müdürlüğünün yanısıra çalışanlar ve paydaşlarla samimi ilişki tarzı ve mütevazı kişiliğiyle biliniyor.

Kömür, Mey | Diageo 2012’de pazarlama müdürü olarak göreve başlamıştı. 2015’te satış direktörlüğüne, 2017’de ise genel müdürlüğe atanmıştı.

Diken’in gördüğü karar yazısında Kömür’den övgüyle söz ediliyor, görevini başarıyla yürüttüğü belirtiliyor ve teşekkür ediliyor.

Yazı, bu yıl başında Diageo Avrupa’nın başına getirilen John Kennedy’nin imzasını taşıyor.

Halef belli

Kömür’ün yerine gelecek isim de belli: Halen şirketin pazarlama direktörü olarak görev yapan Bahar Uçanlar.

Levent Kömür ve halefi Bahar Uçanlar.

2021’den bu yana Mey | Diageo’da çalışan Uçanlar, 1 Nisan itibariyle genel müdürlük koltuğuna oturacak.

Karar yazısında, Kömür ve Uçanlar’ın önümüzdeki aylarda geçiş dönemi için yakın mesaide bulunacağı da kaydediliyor.

Şaşırttı

Karar sektörde şaşkınlık, şirket ve paydaşlarında ise hem şaşkınlık hem üzüntüyle karşılandı. Zira Kömür, başarılı genel müdürlüğünün yanısıra çalışanlar ve paydaşlarla samimi ilişki tarzı ve mütevazı kişiliğiyle biliniyor.

Dahası kararın yakın zamanda alındığı tahmin ediliyor. Zira, geçen ay sonunda Levent Kömür’ün de katılacağı bir basın gezisi ani bir kararla ertelenmişti.

Şirket Türkiye’de Yeni Rakı ve Kayra markasıyla tanınıyor.

Kömür, sektörde içkideki, özellikle de rakıdaki yüksek vergiyi eleştiren isimlerin başında geliyor.