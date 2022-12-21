Şarkıcı, oyuncu ve yazar Pakize Suda öldü

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden şarkıcı, oyuncu ve yazar Pakize Suda 70 yaşında öldü.

‘Hayat Bilgisi’, ‘Davetsiz Misafir’ ve ‘Sevda Çiçeği’ adlı yapımlarda rol alan, şarkıcı, oyuncu ve yazar Pakize Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medyada yayımladığı mesajla, oyuncunun ölümünü duyurdu:

“Bir süredir rahatsız olan ve tedavi gören sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçen aylarda Pakize Suda’ya yeğeni Dilara Elagözlü’nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Pakize Suda kimdir?

23 Nisan 1952’de İzmir’de dünyaya gelen Suda, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir.

Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Suda’nın ‘Yenmiş Yutulmuş Sözler’ ve ‘Ağız Tadıyla Sevişemedik’ adında kitapları bulunuyor.

Sezen Aksu’yla yakın arkadaşlığı bilinen Suda, ‘Aşk Budur İşte’ başta olmak üzere çok sayıda şarkı da seslendirdi.