Sardinya Adası’nda tatil yapan turistlerin bavullarında kilolarca deniz kabuğu ve tonlarca kum bulundu

İtalya’da, mali suçlar ve kaçakçılıkla mücadele eden Guardia di Finanza, turistlerin bavullarında Sardinya Adası’nın plajından alınan kilolarca çakıl taşı ve deniz kabuğu bulunduğunu, yurt dışına kaçırılmak istenen toplam 19 ton deniz kumuna el konduğunu açıkladı.

Fotoğraflar: Guardia di Finanza

Açıklamaya göre Sardinya Adası’ndaki Cagliari Havalimanı’ndan Almanya’ya gitmek üzere olan iki Alman turistin bavullarındaki aramada 220 çakıl taşı ve 160 deniz kabuğu bulundu. Bulunan taş ve kabukların ağırlığı 8,6 kilogram. Başka iki Alman turistin çantalarındaki 480 çakıl taşı ve 180 deniz kabuğuna ve Litvanya, İspanya ve Rusya’dan ülkeye giden üç turistin bavullarındakilere de el kondu.

Sardinya’dan kum, deniz kabuğu ve çakıl taşı kaçırmanın cezası 500 ila 3 bin avro arasında değişiyor. Turistlere ne kadar ceza verildiğiyse açıklanmadı.

Görev alanları arasında İtalya’nın plajlarından kum, deniz kabuğu ve çakıl taşlarının çalınmasına engel olmak da bulunan mali polis teşkilatı Guardia fi Finanza, çok sayıda turistin çantasında bulunan kumların toplam ağırlığının 19 tona ulaştığı bilgisini de paylaştı. İnce beyaz kumlarıyla ünlü La Pelosa plajının yok olmasını engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Akdeniz’de Sicilya’dan sonraki ikinci büyük ada Sardinya’yı 2019’da rekor sayıda, 3,4 milyon turist ziyaret etmişti.