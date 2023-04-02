Sarah Polley’e ‘acımasız’ 1 Nisan şakası: Lütfen Oscar’ınızı iade edin

‘Konuşan Kadınlar’ filmiyle Oscar kazanan yapımcı Sarah Polley’e ‘1 Nisan şakası’ yapılarak, ödülünü geri vermesi istendi.

Fotoğraf: Reuters

Los Angeles’ta geçen ay düzenlenen 95’inci Akademi Ödülleri’nde ‘Konuşan Kadınlar’ filmiyle ‘En İyi Uyarlama Senaryo’ ödülünü kazanan Kanadalı yapımcı Polley, Twitter hesabından 11 yaşındaki çocuğunun kendisine yaptığı ‘acımasız’ bir 1 Nisan şakasını paylaştı.

My eleven-year-old swung low for April Fools Day this year. #AprilFoolsDay pic.twitter.com/WvJxMIRBfL — @realSarahPolley (she/her) (@realsarahpolley) April 1, 2023

Polley’e 1 Nisan Cumartesi günü ulaşan mektupta, Oscar ödülünün kendisine yanlışlıkla verildiği belirtilerek, ödülün aslında ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ filmine ait olduğu kaydedildi.

Polley’den ödülü Kaliforniya’ya geri yollaması istendi.

Yapımcı, mektubun kendisine Akademi tarafından değil, çocuğu tarafından bir 1 Nisan şakası olarak yazıldığını hemen fark etti.

Twitter hesabından “On bir yaşındaki çocuğum bu yıl 1 Nisan şakası için alçaldı” sözleriyle mektubu paylaşan Polley’e ‘Batı Cephesi’nde Yeni Bir Şey Yok’ filminin yapımcısı Edward Berger takıldı.

Berger, Polley’in paylaşımının altına yaptığı yorumda ödülü doğrudan kendisine göndermesini istedi:

“Sevgili Sarah, yurtdışında yaşadığım için posta masraflarından tasarruf etmek amacıyla Akademi, Oscar’ı doğrudan gönderebilmen için sana adresimi vermemi istedi.”