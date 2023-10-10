Santrafor Giroud İtalya’da haftanın kalecisi seçildi

İtalya’nın en üst ligi Seria A’da, Milan’ın forvet oyuncusu Olivier Giroud haftanın kadrosunda kaleci olarak yer aldı.

Cumartesi günü Genoa’yla oynayan Milan’ın kalecisi Mike Maignan, uzatmalarda kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Milan’da kaleye santrafor Giroud geçti.

Forvet oyuncusu, son dakikalarda bir kurtarış yaparak maçın 1-0 bitmesine katkıda bulundu.

Milan performansından dolayı oyuncusunun ismini takımın internet sitesinde yer alan kaleciler bölümüne eklerken isminin yazılı olduğu kaleci forması satmaya başladı.

Seria A da haftanın takımını açıkladı. Maçtaki performansından dolayı Giroud haftanın takımında kaleci olarak yer aldı.