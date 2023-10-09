İtalya takımı Milan, kalecinin kırmızı kart görmesinden sonra kaleye geçen yıldız santraforu Olivier Giroud’un adı yazılı kaleci forması satmaya başladı.

Fotoğraf: Twitter

Cumartesi günü İtalya’da Milan ve Genoa takımlarının karşılaşmasında Milan kalecisi Mike Maignan, uzatmalarda kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Milan’da kaleye Giroud geçti.

Giroud, son dakikalarda bir kurtarış yaparak maçın 1-0 bitmesine katkıda bulundu.

Milan, oyuncusunu ekstra performansından dolayı onurlandırmak için adım attı. Bu amaçla takımın internet sitesinde yer alan kaleciler bölümüne Giroud da eklendi.

Ayrıca Reuters’ın aktardığına göre Milan, Giroud yazılı kaleci forması satmaya başladı.

Taraftarlar, arkasında Olivier Giroud yazan dokuz numaralı kaleci formalarını Milan’ın resmi mağazalarından alabiliyor.

Giroud’un maçta yaptığı kurtarış şöyle: