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Yaramazlara biraz batar!

Şant Manukyan: Yavaşlama geliyor

SVB adlı bankanın iflası ve hemen ardından bir süredir sorunlar yaşayan Credit Suisse’in yeniden gündeme gelmesi ile beraber bu kez de Lehman krizi ve 2007/08 dönemi akıllara geldi. Öyle ki Fed’in faizleri yükseltmesi ile beraber oluşan, ki bu ABD’ye özgü bir durum değil, kağıt üzerindeki 640 milyar dolarlık zararın sistemi çökerteceğine dair beklentiler oluştu.

Çok tipik bir “bank run/ banka paniği” yaşandı. Bu sorunun tek bir banka ile sınırlı olmasını beklemek fazla iyimserlik olur. Ancak tüm sistemi çökertmesini beklemiyoruz. Büyük bankalarda ise böyle bir sorun şu anda söz konusu değil.


Şayet mevduat oranlarında artış olmaz ise alternatif piyasalara yani para piyasası fonlarına vs kaymalar söz konusu olacak. Dolayısı ile Fed’in dışında etkenlerle bir sıkılaşma göreceğiz.

Şant Manukyan’ın yazısı

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