Şant Manukyan: Piyasalar 2022’nin dinamiklerini yansıtmaya devam edecek

Takvimsel anlamda yıl bitse de 2023’te finansal piyasalar büyük oranda 2022’nin dinamiklerini yansıtmaya devam edecek. 2022’de korku senaryosu olarak pazarlanan, çünkü korku satar, stagflasyon gerçekleşmemiş olsa da devraldığımız yüksek enflasyon 2023’te de ana konulardan bir tanesi olacak.

Yılın ortasında doğru çok daha düşük, yüzde 4-5 aralığında seviyelerden söz edeceğiz ancak bu sadece 2022 seviyelerine göre düşük bir oran. Batı ekonomileri açısından kabul edilemeyecek kadar yüksek bir seviye olsa da globalizasyonun da sona ermesi ile beraber uzun bir süre enflasyon kendisini bize hatırlatacaktır. Bu konuya bağlı olarak Fed , daha doğrusu merkez bankaları, hayatımızda önemli bir yer tutmaya devam edecek. Son tutanaklarda da gördüğümüz üzere Fed kolay kolay gevşemeyi düşünmüyor. Dahası denge faiz seviyesini, yani enflasyon yaratmayan ve fakat ekonomik aktiviteyi de kısıtlamayan seviye, yüzde 2,5 olarak paylaşan Fed, aralık toplantısında paylaştığı tahminlerde faizleri bu seviyeye ancak 2025’te indiriyor. Yani aslında faizleri gevşetmeye başlasa bile bir süre daha sıkı para politikası devam ediyor olacak. Bu durum doğal olarak hisse senedi piyasalarını mutlu etmiyor. Sınırlayıcı faiz oranları kar büyümesi açısından sorun yaratan bir gelişme ve uzun sürdüğü zaman da resesyona neden olabilir.

Şant Manukyan’ın yazısı