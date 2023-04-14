Şant Manukyan: Bir soluklan yiğidim

Çarşamba günü açıklanan tutanaklara baktığımızda Fed ekonomistlerinin kredi daralmasını da baz alarak yıl sonuna doğru resesyon beklediklerini görüyoruz. Aynı ekonomistler enfl asyonun da geçici olduğunu savunmuştu. Hepimiz gibi Fed ekonomistlerinin de elinde kristal bir küre yok ve hata yapabiliyorlar.3 Mayıs Fed toplantısında Fed’in elinde bankacılık krizi sonrasında kredilerin seyri ile ilgili iki aylık veri olacak. Bu kadar kısa süre içinde Fed kredi daralması ve enfl asyona etkileri konusunda emin olamaz. Bu nedenle mayıs toplantısında ister 25 baz puan faiz artışına gitsin ister faizleri sabit tutun Fed artışların sona erdiğini net bir şekilde söylemek yerine beklemeye geçtiğini ve gerekirse artışlara yeniden başlayacağını söylemeyi tercih edecektir. Piyasada var olan 2023 yılı içinde 100 baz puanlık indirim beklentisi ise şu anda ne büyüme de de enflasyon dinamikleri tarafından onaylanmıyor.

Şant Manukyan’ın yazısı