Yaramazlara biraz batar!

Şant Manukyan: Altın daha gerileyebelir ancak büyük düşüş beklemiyorum

..altın gerçekten de Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere bir tepki vermiyor. Ancak yeterince dikkat çekmeyen bir gelişme G7 ülkelerinin Rus rezervlerine el koymak için harekete geçmesi oldu. Uluslararası bir mahkemenin vs kararı olmadan böyle bir adım atılması durumunda hiç bir ülke Batı’nın finans sistemine güven duymayacak ve rezervlerine Batı’nın menkullerine yer vermeyecektir.

Çin çok uzun süredir düzenli bir şekilde altın alıyor ve G7 bu hukuksuz projesini devreye alırsa rezerv yapısını daha hızlı bir şekilde değiştirmek isteyecektir.


Bu nedenle altında bir süre daha gerileme söz konusu olabilir ancak büyük bir düşüş beklemiyorum.

Şant Manukyan’ın yazısı

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