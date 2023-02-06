Şanlıurfa’da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 18 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da, yıkılan bir binanın enkazından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İpekyol Caddesi’nde yıkılan altı katlı bir binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak çıkarılan bir kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı. Resmi açıklamalara göre saat 20:20 itibarıyla, depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı. Şu ana kadar 2 bin 316 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 293 kişi yaralı. Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…