Şanlıurfa’da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu’nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 301 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Fotoğraflar: AA

Fas ve Türkiye’de yaşayan kelaynaklar, 1977’den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu’nda koruma altında tutuluyor.

AA’nın haberine göre istasyondaki kelaynaklar üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya salındı ve göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınacak.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, istasyonda düzenlenen törende, kelaynakların baharın müjdecisi ve bereketin sembolü olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Popülasyonun her geçen yıl artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını aktaran Esen şöyle devam etti: “Fas’tan Birecik’e kadar doğal yaşam alanlarının olduğunu bildiğimiz kelaynakların bu göç yollarında da takibini yapıyoruz. Doğaya bırakmış olduğumuz kelaynakların geriye dönüşlerinin takibini yapıyoruz. Çok güzel neticeler aldığımızı büyük bir memnuniyetle görüyoruz, popülasyonumuz 300’ün üzerine çıktı. Önümüzdeki yıllarda popülasyonlarının daha da artacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ise “Geçen yıl rekor bir üretim elde etmiştik, 15 kuşu da göç yoluna yollamıştık. Bugünlerde onların gelmesini bekliyoruz. İnşallah hem kuşlarımız hem de Birecik ilçemiz için bereketli bir yıl olur” ifadelerini kullandı.