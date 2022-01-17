Şanlıurfa’da hemşireye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı

Şanlıurfa’da tartıştıkları hemşireyi dövüp aracına zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

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AA’nın aktardığı bilgiye göre Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli M.A. damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı.

M.A. kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. saldırıya uğradı ve aracına zarar verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ‘kasten yaralama, mala zarar verme, yağma‘ suçlamasıyla dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sağlık-Sen Şanlıurfa şubesi açıklamasında hemşire M.A.’ya saldırıyı kınanayarak şunları kaydetti: “Bu durumun maalesef mesleki bir realiteye dönüşmüş olması, sağlık çalışanlarını çok daha fazla endişelendirmekte, meslekten soğutmaktadır. Sorumluluk sahibi olanların, şiddet olaylarını bütüncül bir çerçevede ele alıp çözüm üretme yoluna gitmemeleri ise ayrıca düşündürücüdür. Olay bazlı tepki ve yaklaşımlar, gündelik bir hassasiyet oluştursa da ne yazık ki meselenin kökten çözümüne katkı sağlamamaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığı’nı bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engelleyici adımlar atmaya davet ediyoruz.”

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Tüm sağlık çalışanlarının moralini bozup motivasyonunu azaltan bir olay. Sanıkların işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.