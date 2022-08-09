Şanlıurfa’da eşini ve iki sağlık çalışanını döven erkek gözaltına alındı

Şanlıurfa’da bir erkek, dövdüğü karısına hastanede sağlık raporu vermeye çalışan iki sağlık çalışanını da yakınlarıyla dövdü, olaya ilişkin şüpheli ve iki yakını gözaltına alındı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Karaköprü ilçesinde kocası Y.A. tarafından dövülen A.A. ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kadının tedavi olup darp raporu almaya çalıştığı esnada kocası Y.A. beraberindeki yakını M.A. ve T.A. da hastaneye geldi.

Karısına müdahale ederek rapor almasını engellemeye çalışan Y.A. ve beraberindeki iki kişi, çıkan arbedede hemşire ve güvenlik görevlisini dövdü.

Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu alarak kendilerine saldıran üç kişiden şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekiplerince, Y.A. ile iki yakını gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını dövdüğü ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları görülüyor.