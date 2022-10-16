Sanıkla ‘göz teması kuran’ üye jüriden çıkarıldı

ABD’de, 2020’de Michigan eyaletinin valisi Gretchen Whitmer’i kaçırmaya teşebbüsle ilişkileri oldukları gerekçesiyle yargılanan üç kişinin davasında görevli jürideki bir üye, sanıklardan biriyle ‘göz teması kurduğu’ gerekçesiyle jüriden çıkarıldı.

Gretchen Whitmer. Fotoğraf: Reuters

Whitmer’in, Covid-19 sürecinde aldığı kısıtlama kararlarına tepki gösteren bir grubun birlik kurarak valiyi kaçırmayı ve yönetimini devirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Hakim Thomas Wilson, Whitmer’in avukatının jüri üyesi bir kadının sanıklardan Paul Bellar’la (24) ‘çok fazla sözsüz iletişim kurduğu’na dair endişesini dile getirmesinden iki gün sonra söz konuşu üyenin jüriden çıkarıldığını açıkladı.

Avukat William Rollstin, çarşamba ”Davanın başlangıcından beri bir jüri üyesi -kadın- ve Bay Bellar arasında sözsüz iletişim var. Genellikle göz teması kuruyorlar ve birbirlerine gülümsüyorlar” dedi. Mahkeme salonunda bulunan hakim Wilson ve Bellar’ın avukatı Andrew Kirpatrick de bunu doğruladı.

”Bir kez olmadı, birden fazla gün oldu” diyen Wilson, ”Temkinli olmanın, bu kişiyi jüriden çıkararak yola devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

35 yıllık meslek hayatında böyle bir şeye şahit olmadığının altını çizen Wilson, jüri üyesinin kararı olumlu karşıladığını söyledi.

‘Wolverine Watchmen’ adlı paramiliter grubun üyesi Bellar, Joseph Morrison ve Pete Musico’yla birlikte yargılanıyor. Terör eylemine malzeme sağlamakla suçlanan üç isim suçlamaları reddediyor.