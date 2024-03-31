Sandıklar kapandı: Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda

Yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

32 ilde seçim saat 07.00’de başlayıp 16.00’da bitti.

Bunların dışında kalan illerdeyse saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlandı.

Sandıkların açılmasıyla beraber sayım başladı. Sonuçlar için YSK kararı beklenecek.

Bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde daha önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.