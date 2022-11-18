Sandalyeden düşeyazan Stefan Kuntz’un ağzından Türkçe küfür çıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düşmek üzereyken Türkçe “S*ktir” diye küfretti.

Görsel: Twitter

Stefan Kuntz, Çekya’yla yarın oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde Gaziantep’te basın toplantısı düzenledi.

Toplantı başlamadan önce 28 yaşındaki milli oyuncu Samet Akaydın’la kameraların karşısına geçen Kuntz, oturduğu sandalyeden kaydı.

Bu sırada ağzından “S*ktir” diye küfür çıkan Kuntz, canlı yayında olduğunu hatırlayıp ağzını eliyle kapatınca, tepkisi salondakileri güldürdü.