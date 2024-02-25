Sanayi şirketinden hisse geri alımı

Formet Metal ve Cam Sanayii AŞ hisse geri alımı yaptı.

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halkaarz.net’in aktardığına göre şirket 200 bin adet hissesini geri aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şunlar dendi: “25 Aralık 2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23 Şubat 2024 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir. 23 Şubat 2024 tarihinde 2,835 TL fiyattan 200 bin adet pay alınmış ve şirketimizin sahip olduğu FORMT payları 585 bin 772 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,10885’dir.”