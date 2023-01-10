Sanayi endeksinden, ekonomide yavaşlama sinyali çıktı

Sanayi üretimi, aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 1,3 azalarak Kasım 2020’den beri yıllık bazda ilk kez düştü.

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İki seneden uzun süredir yıllık bazda aralıksız her ay artan sanayi üretim endeksi, son aylarda küresel yavaşlamaya paralel ivme kaybetmesinden sonra kasımda 2020’deki pandemi kapanmalarından beri ilk kez daraldı.

Sanayi üretimi yaz aylarından beri ivme kaybediyor. Temmuzda beklentilerin hayli altında, yüzde 2,5 yıllık artan endeks, ağustosta yüzde 1,1’le yine beklentilerin altında büyümüştü. Eylülde yüzde 0,5 artan endeks ekimde yüzde 2,5 büyümüştü.

Merkez Bankası ise 2022’de öncü göstergelerin üçüncü çeyrekte yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 9’a çekmişti.

Türkiye ekonomisi, salgın tedbirlerinin etkili olduğu 2020’deki sınırlı büyümenin ardından ekonomi 2021’de yüzde 11 büyüdü. Büyüme canlı iç ve dış taleple bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,7 oldu. Üçüncü çeyrekteyse dış talepteki yavaşlamanın etkisiyle büyüme yüzde 3,9 olarak kaydedildi.