‘Sanatta Yaratıcı Bakışlar’ 2024’te devam

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Alt Kat’ın yürüttüğü atölye programı ‘Sanatta Yaratıcı Bakışlar’ 104 gencin katılımıyla tamamlandı. Atölyeler 2024’te de sürecek.

Fotoğraflar: İKSV

2023 nisan-mayıs ve ekim-kasım aylarında farklı disiplinlerden altı sanatçının hazırladığı atölyelerden oluşan ‘Sanatta Yaratıcı Bakışlar’ programı, 16 ile 25 yaş arasındaki 104 genci farklı disiplinlerden sanatçılarla buluşturdu.

Program kapsamında dört yüz yüze ve iki çevrimiçi olmak üzere altı farklı atölye düzenlendi.

Her biri dört hafta süren atölyelerde katılımcılar; Tan Tunçağ ile elektronik müziğin tarihi, yapısı ve üretim

teknikleri, Gökçe Uygun ile ses tasarımı ve sahne uygulamaları, Gökalp Gönen ile stop motion animasyon film üretimi, Can Memişoğulları ile yaratıcı ses ve görsel kodlama, Selda Taşkın ile film kurgusu ve Alper Aydın ile arazi sanatı ve güncel sanat çalışmalarında bir araya geldiler.

Depremzede gençlerin katılımına teşvik

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle, deprem bölgesinden İstanbul’a gelen veya deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan gençlerin de atölyelere katılımı teşvik edildi.

2024’te devam edecek

Atölye programının 2024 yılında da devam edeceği duyuruldu.

Ayrıntılı bilgi yakın zamanda İKSV Alt Kat web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.