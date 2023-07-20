Sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Güzin Sokullu’yla kurdukları ‘Güzin ile Baha’ grubunun Baha’sı, ‘Disco Fasıl’ların yaratıcısı, ‘Ateş Böceğim’in bestecisi Baha Boduroğlu kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Baha Boduroğlu kimdir?

3 Şubat 1947’de İstanbul’da doğan Baha Boduroğlu, gençlik yıllarında Kent Oyuncuları ile Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrolarında çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanışan Boduroğlu daha sonra Selmi Andak’ın tavsiyesi üzerine Sokullu’yla ‘Güzin ile Baha’ grubunu kurdu ve ikili kendilerini tamamen müziğe adadı.

İkili ilk 45’liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu, Aysel Gürel’le tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. ‘Gençlik Başımda Duman’ albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu. Ancak Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. 2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen, ve Selçuk Alagöz ile beraber ‘Eski Dostlar’ adlı bir müzik grubu kurdular.