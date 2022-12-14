Sanatçı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor

Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’de (OMM) oluşturulan zifiri karanlık odada 37 gündür ‘Işık Kaynağı’ adlı performansını sergileyen Ata Doğruel’i iki bin kişi ziyaret etti.

Fotoğraflar: AA

Performistanbul işbirliğiyle ve Simge Burhanoğlu küratörlüğünde hayata geçirilen ‘Işık Kaynağı’, Türkiye’de bir müzenin ev sahipliği yaptığı en uzun süreli ve kesintisiz ilk performans olma özelliğini taşıyor.

OMM’deki ‘Yas ve Haz’ sergisi dahilinde izleyiciyle buluşan ‘Işık Kaynağı’ performansında karanlık oda, sadece ziyaretçinin getirdiği mumla aydınlanıyor ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekiyor.

Müzede 37 gündür, 24 saat karanlık odada kalan Doğruel, konuşmak yerine ziyaretçilerle sadece yazılı olarak iletişim kuruyor. Doğruel, kişisel ihtiyaçlarını da bu odada karşılıyor.

Bugüne kadar yaklaşık iki bin sanatsever tarafından ziyaret edilen performans sanatçısı Ata Doğruel, mumla gelen 900’den fazla kişinin fotoğraflarını çekip odanın duvarlarına astı.

OMM’de 7 gün 24 saat boyunca ziyaret edilebilen sanatçının performansı, 17 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da sona erecek.