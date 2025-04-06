Sanatçı Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu, tiyatro yönetmeni ve çevirmen Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Oyuncu Yıldıray Şahinler, vefat haberini Instagram’dan duyurdu: “Ahmet hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran ‘ilke’ sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et.”

Levendoğlu’nun naaşı 8 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ahmet Levendoğlu kimdir?

İstanbul’da 1945’te doğan Ahmet Levendoğlu’nun babası Tarık Levendoğlu, devlet tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi’nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Britanya’da Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi’ndeki eğitimini 1969’da tamamladı. Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971’den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, ‘Kırık Hayatlar’, ‘Ateşten Günler’, ‘Küçük Kadınlar’ ve ‘Young Indiana Jones’ adlı Amerikan dizisinde, ‘Baharın Bittiği Yer’ ve ‘Yaz Yağmuru’ filmlerinde oynadı.