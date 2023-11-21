San Marino’dan tarihi başarı: Üç maç üst üste gol attılar

San Marino milli futbol takımı, üç maç üst üste gol atarak tarihi bir başarı yakaladı.

Fotoğraf: TYC Sport

EURO 2024 H Grubu’nda mücadele eden San Marino, sıfır puanla sonuncu. Ancak gol atmak bile onlar için sevinç kaynağı.

17 Ekim’de Danimarka’yla karşılaşan San Marinolu oyuncular maçı 2-1 kaybetmiş ancak gol atınca dakikalarca sevinmişti. Çünkü bu, San Marino’nun resmi bir maçta iki yıl aradan sonra attığı ilk goldü.

Gruptaki bir sonraki maçında, 17 Kasım’da Kazakistan’la karşılaşan San Marino 3-1 yenilse de üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi. Bu başarıyı en son 2005’te yakalamışlardı.

San Marino, dün oynanan maçta da Finlandiya’ya 2-1 yenildi. Ancak böylelikle üç maç üst üste gol atarak kendi rekorunu kırdı.