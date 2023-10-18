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Yaramazlara biraz batar!

San Marino’da büyük sevinç! İki yıllık gol hasreti sona erdi

San Marino milli takımı, iki yıl sonra ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Fotoğraf: TyC Sport

Dün, EURO 2024 elemeleri H grubunda San Marino’yla Danimarka karşılaştı.


Danimarka 42’nci dakikada Hojlund’un golüyle 1-0 öne geçti.

61’inci dakikada Alessandro Golinucci, San Marino’ya beraberliği getiren golü kaydetti.

Gol, takımı sevince boğdu. Takımın kalecisi bile koşup rakip yarı sahaya gelerek gol sevincine katıldı.

Ancak bu gol, beraberliğe yetmedi. 70’inci dakikada Poulsen’in attığı golle Danimarka sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Grup aşamasında oynadığı sekiz maçta 26 gol yiyen San Marino sıfır puanla son sırada yer alıyor.

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