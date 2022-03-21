Samsunlu aile, Ukraynalı kadın ve üç çocuğunu bekliyor

Samsun’da yaşayan Öztürk ailesi, Ukraynalı bir kadın ve üç çocuğuna evini açmaya hazırlanıyor.

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Evli ve bir çocuk annesi 40 yaşındaki Fatma Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden, yardıma ihtiyacı olan Ukraynalı Kristina Petrokova’yla iletişime geçerek çocuklarına ve kendisini misafir etmek istediğini iletti.

Eşi Ukrayna’da kalan üç çocuk annesi Petrokova, Samsun’a gelmek için iki aylık oğlu German, kızları iki yaşındaki Alisa ve dokuz yaşındaki Viktorya’yla yola çıktı.

Sosyal medyadaki platformdan ulaştı

Fatma Öztürk, AA muhabirine, Ukrayna’da yaşananlara çok üzüldüğünü, Covid-19’a yakalandıktan sonra bir süredir evde dinlendiğini ve TV’den haberleri takip ettiğini anlatarak şunları söyledi: “Romanya ve Polonya sınırından geçen mülteci insanlar için gönüllü ve yardımseverlerin oluşturduğu platformlar var. Sosyal medya aracılığıyla bu sayfalara ulaştım. Oradaki insanların yazdıklarını okuyunca yüreğim burkuldu. Ne kadar mağdur olduklarını anlayabildim.”

Söz konusu platformda Ukraynalı annelere seslenerek, çocuklu ve bebekli annelere yardım etmek isteğini ifade ettiğini belirten Öztürk, Petrokova’nın kendisine yanıt verdiğini aktardı.

Ukraynalı anneyle dil sorunu nedeniyle çeviri programları üzerinden anlaşmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, Donbas bölgesinden çıkan ailenin büyük zorluklarla trenle Lviv’e ulaştığını söyledi.

Uçakla gelmeleri için yardım istiyor

Bu süreçte resmi makamlarla da irtibat kurduğunu, aileyi oradan kurtarmak için büyük çaba harcadığını ifade eden Öztürk şöyle devam etti: “Dışişleri Bakanlığı’ndan tahliye başvurusu oluşturduk. Elimden gelen her şeyi yaptım gerçekten, çok çırpındım onları oradan kurtarmak için. Her yerle irtibata geçmeye çalıştım. Lviv’de kucağında iki aylık bebek, ne yapacağını bilmiyor. Bir yandan bebeğe mama yapması lazım. Üzerlerinde para yok. Üç çocukla yaşam mücadelesi veriyor…”

Türkiye’nin sağladığı imkanlarla ailenin dün Lviv’den otobüsle İstanbul’a gelmesinin planlandığını ancak bu sırada gıda zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındıklarını aktaran Öztürk, Lviv’de bir otelde kalan Petrokova ve çocuklarının uçakla Türkiye’ye getirilmesi için yardım istedi.

“Gıda zehirlenmesi yaşadıkları için çocukların uzun süre otobüs yolculuğu yapması çok zor. Polonya’ya geçerek uçakla gelebilirler. Bunun için desteğe ihtiyacımız var” diyen Öztürk, otelde bir gün ücretsiz kalan ailenin oradan ayrılması gerektiğini söyledi.