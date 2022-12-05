Samsung ilk kadın başkanını duyurdu: Hem sektöre hem kadınlara önemli bir mesaj

Güney Koreli teknoloji devi Samsung 84 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, başkanlık pozisyonuna Lee-Young-hee’yi getirdi.

Samsung, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde yaptığı açıklamayla, tarihinde ilk kez başkanlık pozisyonuna bir kadın getirildiğini duyurdu. Söz konusu kişi, 2007’den beri Samsung için çalışan Lee Young-hee oldu.

Young-hee artık Samsung DX (Device eXperience) bölümü Küresel Pazarlama Merkezi’nde akıllı telefon vizyonunu yönetecek. Bu cihazların kullanıcı deneyimlerine dair her şey, Young-hee’nin kontrolünde olacak.

Samsung yöneticileri, bu terfiyle birlikte hem sektöre hem de şirket içindeki kadınlara önemli bir mesaj verdiklerini söylüyor. Samsung’a göre bu terfi, diğer kadın çalışanlar için de yeni bir fırsat.

Şirket, tüm çalışanların cinsiyetlerine bakılmaksızın şirket içinde yükselebileceklerini belirtiyor.