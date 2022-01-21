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Yaramazlara biraz batar!

Samsung gelen tepkiler üzerine bir annenin drag queen oğlunu desteklediği reklamı geri çekti

Samsung, Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini gösterdiği reklam filmini Müslüman toplumun bazı kesimlerinden gelen tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: AdForum

Singapur pazarına yönelik reklamda Samsung’un yeni gürültü önleyici kulaklığı ile nabız ölçen akıllı saati tanıtılıyor.


Reklamda ürünleri deneyen katılımcılar sevdiklerinden gelen mesaları dinlerken verdikleri tepkiler gösteriliyor.

Ürünleri deneyenlerden biri ise başörtülü Müslüman bir kadın. Drag queen performansçısı oğlu tüm önyargılarıa rağmen annesinin verdiği destekle ne kadar mutlu olduğunu, onu çalıştığı kulüpte gelip izlemesinden gurur duyduğunu anlatıyor.

Reklam filmi sosyal medya kullanıclarını ikiye böldü. Bazıları reklamı ‘Müslüman topluma duyarsız olmak‘ ve ‘LGBTİ+ ideolojisini zorlama girişimi’ olarak yorumladı.

Samsun Facebook üzerinden yayınladığı açıklamayla reklamın duyarsızlık gibi algılanabileceğini farkında oldukalarını belirterek bütün platformlarında reklamı geri çekti.

Bazı kullancılar ise reklam filmini savunarak kaldırılmasını eleştirdi. Bir Instagram kullanıcısı, “Bir annenin çocuğuna duyduğu sevginin sizi gücendirdiğini düşünün” diyerek tepksini dile getirdi.

Reklamda yer alan drag queen Vyla Virus tepkilerden sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımda annesiyle iyi olduklarını, yapılan yorumlara karşılık vermeyeceğini belirterek, “Reklamda sadece anne sevgisi vardı” dedi.

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