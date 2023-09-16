Samsun’da evcil kedi ve köpek kostüm yarışması

Samsun’da, Karadeniz 3’üncü Evcil Hayvan ve Doğa Festivali (Samsun Pet Fest 2023) kapsamında kedi ve köpek kostüm yarışması düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

Samsun Pet Fest 2023, Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu’nda düzenlendi.

Evcil hayvanları, hayvanseverleri ve hayvan sahipleri ile evcil hayvan sahibi olmaya hazırlananları bir araya getiren festivalde evcil kedi ve köpek kostüm yarışması da yapıldı.

Birbirinden ilginç kostümlerle sahneye çıkarılan kedi ve köpeklerden dereceye girenlerin sahiplerine mama ve aksesuar hediye edildi.

Festival, yarın kedi ve köpekler için düzenlenecek parkur yarışmalarıyla sona erecek.