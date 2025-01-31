Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off eşleşmeleri: Erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İngiliz devi Manchester City, İspanya devi Real Madrid’le karşılaşacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.
Ligde sekiz maç sonunda ilk sekize giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
9-24’üncü sırayı alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge play-off aşamasına yükseldi.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat’ta rövanş maçlarıysa 18-19 Şubat’ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
- Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)
- Sporting Lizbon (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)
- Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
- Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)
- Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
- Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)
- Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
- Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)