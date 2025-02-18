Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları başlıyor: 'Erken final heyecanı'

‘Erken final’e sahne olacak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş maçları bugün başlıyor.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında bugün ve çarşamba rövanş müsabakaları oynanacak.


‘Devler Ligi’nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle…

Bugün:

  • 20.45 Milan (İtalya) – Feyenoord (Hollanda)
  • 23.00 Atalanta (İtalya) – Club Brugge (Belçika)
  • 23.00 Bayern Münih (Almanya) – Celtic (İskoçya)
  • 23.00 Benfica (Portekiz) – Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

  • 20.45 Borussia Dortmund (Almanya) – Sporting (Portekiz)
  • 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Brest (Fransa)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya) – Manchester City (İngiltere)
  • 23.00 PSV (Hollanda) – Juventus (İtalya)

İlk turdaki toplu sonuçlar şöyleydi:

Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1

Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2

Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1

Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3

Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Şampiyonlar Ligi’nde play off programı: ‘Erken final’ heyecanı

SON HABERLER