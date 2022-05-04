Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Real Madrid-Liverpool

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City’yi eleyerek finale yükseldi ve Liverpool’un rakibi oldu.

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Real Madrid, 4-3 kaybettiği ilk maçın ardından rakibini İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda ağırladı.

13 kupayla Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımı Real Madrid, geçen yılın finalisti Manchester City’nin karşısında ilk yarıyı golsüz tamamladı.

Manchester City, 73’üncü dakikada Riyad Mahrez’in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 90’ıncı dakikada Rodrygo’yla eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema’yla penaltıdan 95’inci dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi finaline Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France ev sahipliği yapacak.