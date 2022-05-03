Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, Villarreal’i eleyerek finale yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, İspanya’nın Villarreal ile İngiltere’nin Liverpool takımları ​​​​​​​Ceramica Stadı’nda karşılaştı.

Maçın ilk yarısı Boulaye Dia’nın 3’üncü dakikada ve Francis Coquelin’in 41’nci dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğüyle geçti.

İlk maçı, Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı.

AA’nın aktardığına göre karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62’nci dakikada Fabinho’nun golüyle skoru 2-1’e getirdi. İngiliz ekibi, Luis Diaz’ın 67’nci dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2’ye getirdi.

Liverpool, 74’üncü dakikada Sadio Mane’nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal’de Etienne Capoue, 86’ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Madrid, City’i ağırlıyor

Real Madrid, 4-3 kaybettiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City’yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool’la karşılaşacak.

Kazandığı 13 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk finalini oynayan Manchester City’nin karşısına çıkacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France ev sahipliği yapacak.