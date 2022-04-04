Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor


Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar, yarın ve çarşamba oynanacak.

Rövanş mücadeleleriyse 12-13 Nisan’da.


şampiyonlar ligi
Fotoğraf: AA

Tamamı TSİ 22:00’te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Benfica (Portekiz) – Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya)

6 Nisan Çarşamba:

​​​​​​​Chelsea (İngiltere) – Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan’la 3-4 Mayıs tarihlerinde.

Final maçı Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası St. Petersburg kentinden alınarak Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’a verilmişti.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tek temsilcisi Beşiktaş, Hollandalı Ajax, Portekizli Sporting Lizbon ve Alman Borussia Dortmund’un bulduğu C Grubu’nu sıfır puanla tamamlayarak elenmişti.

Şampiyonlar Ligi final maçı St. Petersburg yerine Paris’te oynanacak

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

SON HABERLER

Meclis’in gündemi ‘ekonomiye ilişkin torba teklif’

Meclis Genel Kurulu bu hafta ekonomiye ilişkin 39 maddelik torba teklifin görüşmelerine başlayacak. Teklifin yasalaşması halinde muhtar maaşları net asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da ‘etkin pişmanlık’ benzeri bir düzenleme getirilecek.