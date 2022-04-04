Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar, yarın ve çarşamba oynanacak.
Rövanş mücadeleleriyse 12-13 Nisan’da.
Tamamı TSİ 22:00’te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Benfica (Portekiz) – Liverpool (İngiltere)
Manchester City (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya)
6 Nisan Çarşamba:
Chelsea (İngiltere) – Real Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)
Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan’la 3-4 Mayıs tarihlerinde.
Final maçı Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası St. Petersburg kentinden alınarak Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’a verilmişti.
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tek temsilcisi Beşiktaş, Hollandalı Ajax, Portekizli Sporting Lizbon ve Alman Borussia Dortmund’un bulduğu C Grubu’nu sıfır puanla tamamlayarak elenmişti.