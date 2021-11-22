Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta perdesi açılıyor: Puansız Beşiktaş’ın konuğu Ajax

Helalleşme, hepimizin anladığı biçimde dinsel içerikli bir kavramdır ve arkasında sıkça değinildiği gibi, asıl muhafazakar kesime yönelik bir eylem olacağı intibasını bırakmaktadır. Ancak bu kavram yüzleşmeyi de kapsar ve geçmişin suçları ile hesaplaşmayı ön plana çıkarır.