Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta perdesi açılıyor: Puansız Beşiktaş’ın konuğu Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının beşinci haftası yarın başlayacak. Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun beşinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek.
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacak.
Dördüncü hafta maçında Sporting’e 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son 16 turu şansını yitirmişti.
Beşiktaş kalan son iki maç öncesi , 0 puan ve eksi 10 averajla son sırada yer alıyor.
Beşinci hafta maç programı
Yarın:
20:45 Dinamo Kiev (Ukrayna) – Bayern Münih (Almanya)
20:45 Villarreal (İspanya) – Manchester United (İngiltere)
23:00 Barcelona (İspanya) – Benfica (Portekiz)
23:00 Sevilla (İspanya) – Wolfsburg (Almanya)
23:00 Lille (Fransa) – Salzburg (Avusturya)
23:00 Chelsea (İngiltere) – Juventus (İtalya)
23:00 Young Boys (İsviçre) – Atalanta (İtalya)
23:00 Malmö (İsveç) – Zenit (Rusya)
Çarşamba:
20:45 Beşiktaş – Ajax (Hollanda)
20:45 Inter (İtalya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23:00 Manchester City (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)
23:00 Club Brugge (Belçika) – Leipzig (Almanya)
23:00 Liverpool (İngiltere) – Porto (Portekiz)
23:00 Atletico Madrid (İspanya) – Milan (İtalya)
23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) – Borussia Dortmund (Almanya)
23:00 Sheriff (Moldova) – Real Madrid (İspanya)