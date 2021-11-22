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Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta perdesi açılıyor: Puansız Beşiktaş’ın konuğu Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının beşinci haftası yarın başlayacak. Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek.

Fotoğraf: Arşiv

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun beşinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek.


Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacak.

Dördüncü hafta maçında Sporting’e 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son 16 turu şansını yitirmişti.

Beşiktaş kalan son iki maç öncesi , 0 puan ve eksi 10 averajla son sırada yer alıyor.

Beşinci hafta maç programı

Yarın:

20:45 Dinamo Kiev (Ukrayna) – Bayern Münih (Almanya)

20:45 Villarreal (İspanya) – Manchester United (İngiltere)

23:00 Barcelona (İspanya) – Benfica (Portekiz)

23:00 Sevilla (İspanya) – Wolfsburg (Almanya)

23:00 Lille (Fransa) – Salzburg (Avusturya)

23:00 Chelsea (İngiltere) – Juventus (İtalya)

23:00 Young Boys (İsviçre) – Atalanta (İtalya)

23:00 Malmö (İsveç) – Zenit (Rusya)

Çarşamba:

20:45 Beşiktaş – Ajax (Hollanda)

20:45 Inter (İtalya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Club Brugge (Belçika) – Leipzig (Almanya)

23:00 Liverpool (İngiltere) – Porto (Portekiz)

23:00 Atletico Madrid (İspanya) – Milan (İtalya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) – Borussia Dortmund (Almanya)

23:00 Sheriff (Moldova) – Real Madrid (İspanya)

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