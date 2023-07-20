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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci eleme turuna yükselen son takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 1’inci eleme turu eşleşmeleri yedi maçla sona erdi.

Fotoğraf: Reuters

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2’nci eleme turuna çıktı.


Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Valmiera (Letonya) – Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)

Ferencvaros (Macaristan) – Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)

Karabağ (Azerbaycan) – Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) – Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaristan) – Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)

Swift Hesper (Lüksemburg) – Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)

Larne (Kuzey İrlanda) – HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)

Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci eleme turuna yükselen bazı takımlar belli oldu

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