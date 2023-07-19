Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci eleme turuna yükselen bazı takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 1’inci eleme turu rövanş maçlarından 8’i tamamlandı.
Karşılaşmalar sonucu Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2’nci eleme turuna yükseldi.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Struga (Kuzey Makedonya) – Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)
Flora Tallinn (Estonya) – Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)
Sheriff (Moldova) – Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)
Maccabi Haifa (İsrail) – Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)
The New Saints (Galler) – Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)
Zrinjski (Bosna Hersek) – Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)
BATE Borisov (Belarus) – Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)
Breidablik (İzlanda) – Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)