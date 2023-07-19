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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci eleme turuna yükselen bazı takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 1’inci eleme turu rövanş maçlarından 8’i tamamlandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Karşılaşmalar sonucu Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2’nci eleme turuna yükseldi.


Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Struga (Kuzey Makedonya) – Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)

Flora Tallinn (Estonya) – Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)

Sheriff (Moldova) – Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)

Maccabi Haifa (İsrail) – Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)

The New Saints (Galler) – Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)

Zrinjski (Bosna Hersek) – Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)

BATE Borisov (Belarus) – Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)

Breidablik (İzlanda) – Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)

Ve şampiyon Manchester City

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