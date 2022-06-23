Şampiyona sırasında havuzda bayılan yüzücüyü antrenörü kurtardı

Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda performansını sergilerken havuzda bayılan ABD’li yüzücü Anita Alvarez’i (25) antrenörü kurtardı.

Fotoğraflar: Reuters

17 Haziran’da başlayan, 3 Temmuz’da sona erecek şampiyonaya Macaristan’ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapıyor.

Solo performansının sonuna doğru sporcusunun dibe doğru batmaya başladığını gören antrenör Andrea Fuentes hemen suya atlayıp onu yüzeye çıkardı. Bayıldığı sırada nefesi kesilen Alvarez, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

ABD takımı, cankurtaranlardan önce suya atlayıp havuzun dibinde hareketsiz kalan sporcusunu kurtarak Fuentes’in, ‘Alvarez’in durumunun iyi olduğuna dair’ sözlerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

Fuentes, şu ifadeleri kullandı: “Anita iyi şimdi. Doktorlar tüm kontrollerini yaptılar. Kalp atışı, oksijeni, şeker seviyesi, kan basıncı her şeyi normal. Maraton, bisiklet yarışı gibi dayanıklılık sporlarında böyle şeyler olabildiğini unutuyoruz bazen. Hepimizin atletlerin bitiş çizgisine ulaşamadığı, diğer atletlerin yardımıyla ulaştığı sahneler izlemişizdir. Bizim sporumuz da onlardan farklı değil. Sadece havuzda yapılıyor. Bazen sınırları zorluyoruz. Anita bugün dinlenecek ve takım yarışlarına katılıp katılmayacağına dair karar yarın verilecek.”

Alvarez, geçen yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları elemlerinde de bayılmıştı. O zaman da Fuentes kurtarmıştı.

87,6333 puan alan Alvarez kadınlar serbest solo finalini yedinci olarak tamamladı.