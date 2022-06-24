Şampanya ve şarap şişelerinde sıvı kokain: 2 milyon avroluk uyuşturucuya el kondu

İrlanda Polisi (Garda), başkent Dublin’de düzenlediği bir operasyonda piyasa değeri 2 milyon avroyu (36,62 milyon lira) aşan uyuşturucuya el koydu. Yedi kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

El konulan uyuşturucular arasında şampanya ve şarap şişelerine konulmuş sıvı kokain olduğu belirtildi.

Polisin açıklamasında, belirli miktar paraya da el konduğu, önceki günkü operasyon sayesinde büyük bir uyuşturucu ağının çökertildiği ve şarap ve şampanya şişeleri kast edilerek ‘yeni bir uyuşturucu gizleme yöntemi’yle karşılaşıldığı vurgulandı.

İlk olarak tutuklanan 20’li yaşlarda bir kişinin bugün Dublin’de hakim karşısına çıkacağı, tutuklanan diğer altı kişinin yaşlarının 20 ila 49 arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı.