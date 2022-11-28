SALT’tan belgesel seçkisi: Gerçek hikayelerle iklim krizi

Moder sanat galerisi SALT’ın, iklim krizinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan ‘Bu son şansımız mı?’ isimli seçkisi 8-30 Aralık tarihlerinde SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema ve saltonline.org‘da izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: SALT

Yunanistan’dan Kanada ve Peru’ya uzanan belgesel filmleri bir araya getiren seçki, toprağı odağına alıyor ve değişen ekolojik koşullara uyum bağlamında tarım ve gıda sistemlerini irdeliyor.

Toprağa dair güncel meseleler

Programın odağını, dünyanın dört bir yanında değişen iklime uyum sağlamaya çalışan topluluklar için önem kazanan geleneksel tarım yöntemlerinden gıda ekosistemlerine, toprağa dair güncel meseleler oluşturuyor.

Ücretsiz gösterimler

Seçkide yer alan filmler Güney Amerika’nın And Dağları bölgesinde geleneksel tarım yöntemleriyle toprağın koruyuculuğunu üstlenen beş kadının; Yunanistan’ın küçük bir köyünde endüstriyel tarıma karşı sıra dışı bir mücadeleye girişen iki kuzenin ve bambaşka bir coğrafyada, Kuzey Atlas Okyanusu’ndaki küçük bir adada deniz çöplerinin peşine düşen bir doğa savunucusunun izini sürüyor.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan gösterimler, 8-11 Aralık tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek.

Gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden birer hafta süreyle çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.