Salon İKSV sonbahar sezonunu ‘La Femme’ ile açıyor

İstanbul’un önemli konser alanlarından Salon İKSV, 29 Eylül’de başlayacak sonbahar sezonunda

La Femme, Jadu Heart, ENGIN, Yellow Days, Red Axes (Live), The Magnetic Fields, Joep Beving, Fabrizio Paterlini, Aime Simone ve Forest Swords gibi isimleri konuk edecek.

Fotoğraf: La Femme / İKSV

Beyoğlu’nun sembol mekânlarından, yıllardır müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, sonbahar

sezonunda da alternatif müziğin başarılı isimlerine ve yeni yeteneklere ev sahipliği yapmaya

hazırlanıyor.

Salon’un sonbahar sezonu, 29 ve 30 Eylül’de iki gece üst üste Salon sahnesine konuk olacak, Fransa’nın en havalı, en şaşırtıcı en ‘rock’n roll’ gruplarından La Femme ile açılıyor.

Salon’un yıl sonuna kadar ağırlayacağı isimler arasında ayrıca; İngiliz indie pop ikilisi Jadu Heart, ilhamını 70’lerin Anadolu rock’undan alan Türk-Alman grup ENGIN, saykedelik soul tınılarıyla Yellow Days, derin ve organik beat’lerle aralıksız dans ettirecek Red Axes (Live), indie rock’un kent ozanlarından Stephin Merritt önderliğindeki The Magnetic Fields, dingin müziğiyle Hollandalı minimalist besteci ve piyanist

Joep Beving, İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, duygu yüklü bir

R&B gecesi vadeden Aime Simone ile yapımcı ve besteci Forest Swords yer alıyor.

Biletler 25 Ağustos’ta satışta

Biletler, 25 Ağustos Cuma günü saat 10:30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, aynı gün 14:30’da genel satışa açılacak. Öğrenci bileti fiyatları Eczacıbaşı Genç Bilet

projesi kapsamında 10 lira olacak.

Sonbahar sezonu programına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.





