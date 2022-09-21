Salgında verilen yardım fonlarıyla villa ve otomobil alan 47 kişi hakkında soruşturma

ABD’de 47 kişi hakkında, Covid-19 salgını sırasında verilen yardım fonlarını ihtiyaç olmadığı halde alarak devleti dolandırdıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

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Söz konusu kişilerin salgın sırasında ihtiyacı olan çocuklara gıda dağıtımı için sağlanan hükümet yardım programından 250 milyon dolar alıp paraları pahalı otomobil, villa ve benzeri şeyler için kullandıkları belirtildi.

Dolandırıcılığın başını Minnesota’da faaliyet gösteren ‘Feeding Our Future’ adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun çektiği ifade edildi. Kuruluş yönetimi suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, bu ‘korkunç komplonun’ şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı şüphelilerin ‘gerçekte var olmayan çocuklara yemek servisi yaparak’ fatura düzenlediklerini açıkladı.

Şüpheliler dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet gibi suçlamalarla karşı karşıya.