Salgın endişesi toplu taşıma kullanımını neredeyse yarı yarıya düşürdü

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısı, 2019 yılının son altı ayında 1 milyar 101 milyon 89 bin 475’ken, 2020 yılının son altı ayında yüzde 40 düşerek 653 milyon 674 bin 91 oldu.

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Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymak isteyenler, otobüs kullanımı yerine özel araçlara yöneldi. Türkiye, salgının en başlarında 18 yaş altına ve 65 yaş üstüne toplu taşıma kullanmayı belli saatlerde yasaklamıştı. Özellikle İstanbul gibi toplu taşımada yoğunluk yaşanan şehirlerde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Ancak toplu taşımada yaşanabilecek olası bir bulaş kaygısı, imkanı olanları özel araçlara yöneltti.

Bu yılın son altı ayında geçen seneye kıyasla yüzde 14 oranında düşen toplu taşıma ulaşımı kullananların sayısı 562 milyon 117 bin 871 kişi olarak kayıtlarda yerini aldı.

Ancak yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla 20 milyona yakın öğrenci okullara geri döndü. Üniversitelerin de önümüzdeki haftalarda açılmasıyla trafiğin yoğunlaşacağı öngörülüyor. Buna dair hangi önlemlerin alındığı ise bilinmiyor.

Özel araçlara yöneldiler

150 bin kişilik anket yaptıklarını söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ”Salgında sosyal mesafe endişesiyle toplu ulaşımdan kaçış oldu. Biz 150 bin kişilik anket, araştırma yaptık, değerleri inceledik. Gördük ki bir günde tahmini olarak sosyal mesafe endişesiyle 350 bin yolcu özel araca gitti. Özel aracı olup kullanmayanlar, araçlarını kullanmaya başladı. Araç kiralandı” dedi.

Ilıcalı, üniversitelerin açılmasına dair ise şunları kaydetti: ”Şimdi mecburen yine bu yolculuklar artmaya başlayacak. Özellikle üniversitelerin açılmasıyla eski rakamları da geçecek. Çünkü nüfus artıyor, talepler artıyor”.