Salgın boyunca hiç vaka görülmeyen Kiribati’ye inen uçağın üçte ikisi pozitif çıktı

Salgın boyunca hiç vakanın görülmediği Kiribati’ye yapılan ilk uluslararası uçuşta yolcuların üçte ikisi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Pasifik’te bir ada ülkesi olan Kiribati şimdi virüsün yayılmaya başlamasıyla kapanma uygulayacak.

Geçen cuma günü Fiji’den gelen 54 yolcunun 36’sı pozitif çıktı. Karantinaya alınan yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ancak karantina merkezinde bir güvenlik görevlisinin salı günü pozitif çıkması üzerine ülkede iki haftalık sokağa çıkma yasağı, zorunlu maske kullanımı ve başkent Tarawa dışındaki seyahatlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi.

Güvenlik görevlisi ve yakın temasta olduğu iki kişi karantinaya alınırken, yaşadığı köyde iki haftalık kapanma uygulanmasına karar verildi.

Perşembe günüyse iki yerel vaka daha tespit edilmesi üzerine hükümet pazartesi gününden itibaren tam kapanmanın uygulanacağını bildirdi. Tam kapanmada okullarda eğitime ara verilecek ve yalnızca temel ihtiyaçlar için evden çıkılabilecek.

Pozitif vaka haberleri ülkede panik yarattı. Özellikle vakaların resmi olarak açıklanmadan önce haberinin sızması paniği artırdı.

Bazılarıysa kapanmanın uygulanmasında geç kalınacağı konusunda hükümeti eleştirdi.

Ayrıca yolculara nasıl virüs bulaştığı sorusu da gündeme geldi. Yolcuların uçuş öncesi negatif test sunma zorunluluğu olduğu halde nasıl üçte ikisinin pozitif çıkabildiğine dikkat çekildi.

2020 verilerine göre 119 binden fazla nüfusa sahip Kiribati’de hükümet geçen ay 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 93’ünün ilk doz aşısını olduğunu ancak ikinci dozda oranın yüzde 53’te kaldığını açıklamıştı.