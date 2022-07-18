Salep soğanı toplayanlara para cezası

Sivas’ta koruma altındaki salep soğanlarını toplayan dokuz kişiye 986 bin 337 lira ceza kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeliyle merkeze bağlı köylerde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisini kaçak topladıkları belirlenen sekiz kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Ekipler 25 kilogram salep bitkisine el koydu.

Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde yürütülen çalışmalarda da 11 kilogram salep bitkisine el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Salep toplayan dokuz kişiye kişi başı 109 bin 593’er lira ceza verildi.