Saldırı ve tehdit şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Düzce’de saldırı ve tehdit şikayetinin tarafları, SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Ordu Adalet Sarayı’ndaki uzlaştıma odası. Fotoğraf: ordu.adalet.gov.t

AA’nın haberine göre kentte yaşayan İ.Ç., kız kardeşini sosyal medya uygulaması üzerinden mesaj atarak rahatsız ettiği için tartıştığı B.E.’nin hakaret, tehdit ve yumruklu saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

B.E. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Uzlaştırmacının yürüttüğü görüşmede şikayetçi İ.Ç., B.E.’nin SMA hastası Lina Çulha adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden B.E., söz konusu hesaba para bağışlayınca İ.Ç. şikayetini geri çekti.