Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saldırganlık salgını

SELİM BAŞARIR

[email protected] 

Saldırganlık, kişinin bir kışkırtma olmadan, haksız ve acımasız bir şekilde bir diğerine, topluma ya da bir nesneye karşı sözlü ya da fiili saldırı yöneltmesi, zarar verici bir davranışta bulunmasıdır. Saldırganın amacı, eylem yoluyla davranış ve düşüncesini hâkim kılmaktır.

Bir toplumda saldırganlık artışından çok önce, kuralsızlık ve var olan kurallara uymama davranışları artar. Hem kişiler arası ilişkilerde kendi fikrini kural olarak dayatma eğilimi belirir hem de ortak yaşamı kolaylaştıran mevcut kurallar göz ardı edilir. Bunların sonunda da toplumsal uyum ve uzlaşma zayıflar ve huzursuz, verimliliği azalmış bir ortam oluşur.


Peki, bir insan nasıl olup da bir saldırgana dönüşür?

Herkes doğumundan itibaren az ya da çok sözlü ya da fiili saldırganlığa maruz kalabilir, bu saldırganlık bir kez ve şiddetli ya da daha düşük şiddette ve süreğen şekilde de yaşanabilir. Kaynakları çok çeşitlidir; aile, okul, arkadaş grubu, ideolojiler, toplumsal önyargılar vd.

Her insanda, yaşamının hangi döneminde kendisini ne tür bir tehdit altında hissettiğine bağlı olarak, ruhsal dünyasında bir anlamlandırma ve savunma kavram(lar)ı oluşacak ve yaşamına büyük ölçüde bu kavramlar yön verecektir.  Her ne yaşanmış olursa olsun, insan önce psikotravmasıyla başa çıkmaya ve toplum içinde uyumlu yaşamaya çaba gösterir.

Barış ve uzlaşmanın zayıfladığı, kuralların ve ilkelerin etkisiz kaldığı bir toplumsal ortamda, bir de kişinin maruz kalmış olduğu olumsuz duyguları -olayları değil- çağrıştıran ve hatırlatan bireysel yeni zorluklar ortaya çıkarsa, o kişinin iç huzursuzluğu ve eyleme geçme ihtimali artar.

Bir toplumun uzlaşmış, uyumlu, dingin, huzurlu ve barış içinde yaşaması, o toplumu yönetenlerin bilgece davranabilmesi ile mümkündür. Bir toplumun yönetimi kavga şeklinde cereyan ediyorsa, önünde sonunda bunun sokaktaki yansıması saldırgan eylem şeklinde olur. Eğer o kavga dinmek bilmezse, saldırganlık da zaman içinde toplumsal bir salgına dönüşür.

Toplumun karşısına çıkıp öfke ve itham dolu nutuklar atabilen herkesin, birçok olayın aslında kendi sesinin yankısı olabileceğini de düşünmesi gerekir. Çünkü rüzgar eken fırtına biçer…

SON HABERLER

Saldırganlık salgını

Bir toplumun yönetimi kavga şeklinde cereyan ediyorsa, önünde sonunda bunun sokaktaki yansıması saldırgan eylem şeklinde olur.

İzmir’de DİSK eylemi: Hükümet istifaya çağrıldı

İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı işçiler, geçinemedikleri gerekçesiyle AKP hükümetini protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen işçiler “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Yırca direnişi: Köylüleri döven güvenlik görevlilerine 10’ar yıl hapis cezası

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde Kolin grubunun binlerce zeytin ağacını keserek termik santral yapmasına karşı çıkan köylüleri döven dört özel güvenlik görevlisinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dördü yerli 10 yeni film vizyonda

Türkiye sinema salonlarında bu hafta dördü yerli olmak üzere 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı ‘Spencer’ ve Will Smith’in başrolünde yer aldığı ‘King Richard’ haftanın öne çıkan yapımları.

Favipiravire son noktayı koyan araştırma: Covid-19’a etkisi yok

Türkiye’de Covid-19 hastalarına verilen favipiravir ilacıyla yapılan güvenilir bir araştırma, hastalığın tedavisinde ilacın etkisi olmadığını ortaya koydu. Üç ülkede, 1231 hastayla gerçekleştirilen PRESECO araştırmasının sonuçları, ilacın hastalığın kontrolünde de etkisiz olduğunu gösterdi.